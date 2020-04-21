Эксперт: пока мир не выйдет из карантина, цены на нефть будут падать

Цены на нефть падают, так как спроса на нее нет. Это будет продолжаться до тех пор, пока мир не выйдет из карантина и не начнет потреблять нефть.

Такое мнение озвучил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он пояснил, что сейчас невозможно оценить заключенную сделку в рамках ОПЕК+, так как она начнет действовать только с 1 мая. Тогда же начнется сокращение добычи нефти.

"Американцы падают от недели к неделе, идет сокращение, потому что добыча просто нерентабельна, уменьшается количество буровых платформ, буровых установок и снижается добыча. Саудиты как нарастили к апрелю объемы добычи, так и продолжают эту нефть добывать, всячески демпингуя, сбывать ее там, где раньше они были менее представлены. Поэтому такие ценовые войны в Европе с Россией продолжаются", — подчеркнул Пикин.

Все это оказывает крайне негативное влияние на экономику России. Нефть марки Urals опускалась до отметки в 10 долларов за баррель.

"Нефтеперерабатывающие европейские заводы перегружены, спроса нет, потребители находятся на карантине. Пока они с карантина не выйдут, пока не будет экономической активности, спрос не будет восстанавливаться", — заявил эксперт.

Между тем, в Кремле назвали ситуацию на нефтяном рынке спекулятивной. По словам Дмитрия Пескова, "этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску".