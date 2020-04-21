Цены на нефть падают, так как спроса на нее нет. Это будет продолжаться до тех пор, пока мир не выйдет из карантина и не начнет потреблять нефть.
Такое мнение озвучил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он пояснил, что сейчас невозможно оценить заключенную сделку в рамках ОПЕК+, так как она начнет действовать только с 1 мая. Тогда же начнется сокращение добычи нефти.
"Американцы падают от недели к неделе, идет сокращение, потому что добыча просто нерентабельна, уменьшается количество буровых платформ, буровых установок и снижается добыча. Саудиты как нарастили к апрелю объемы добычи, так и продолжают эту нефть добывать, всячески демпингуя, сбывать ее там, где раньше они были менее представлены. Поэтому такие ценовые войны в Европе с Россией продолжаются", — подчеркнул Пикин.
Все это оказывает крайне негативное влияние на экономику России. Нефть марки Urals опускалась до отметки в 10 долларов за баррель.
"Нефтеперерабатывающие европейские заводы перегружены, спроса нет, потребители находятся на карантине. Пока они с карантина не выйдут, пока не будет экономической активности, спрос не будет восстанавливаться", — заявил эксперт.
Между тем, в Кремле назвали ситуацию на нефтяном рынке спекулятивной. По словам Дмитрия Пескова, "этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску".
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