Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал происходящее на нефтяных рынках.

"Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", — сообщил Песков.