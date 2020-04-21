Лукашенко сделал прогноз по восстановлению мировой экономики

Мировая экономика вернется к нормальной работе уже в течение месяца, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это касается и ситуации в Европе, и в странах СНГ, и, в том числе, России.

"Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают в мире. Надо к этому быть готовыми", — заявил Лукашенко, выступая перед работниками предприятия "Славянка".

Глава Белоруссии также отметил, что, несмотря на коронавирус, все регионы должны выполнить планы, требования к развитию снижены не будут.

"Мы должны выполнить те планы, которые перед нами стоят", — подчеркнул президент.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его методику борьбы с коронавирусом специально подвергают критике, чтобы "укусить". На данный момент, в стране зарегистрировано более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом.