Мишустина попросили запретить скидки в магазинах

Несколько российских ассоциаций обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой временно запретить скидки в магазинах и супермаркетах. В письме к премьер-министру утверждается, что такая мера позволит поддержать доходность производителей, которая сейчас находится на низком уровне из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Под письмом подписались Союзроссахар, Национальный союз птицеводов, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Союзмолоко. Они подчеркивают, что активное использование промоакций в текущих условиях наносит существенный вред участникам рынка.