Цена нефти WTI достигла исторического минимума

Цена на нефть марки WTI опустилась до отметки $7,65 за баррель в ходе торгов на лондонской бирже. Это абсолютный исторический минимум для сырья этого бренда. Речь идет о нефти, которую поставят в мае. Падение за день составило 57%.

При этом сырье с поставкой в июне хоть и тоже подешевело, но не настолько — за баррель дают до $22,6.

Утром стало известно, что цена на WTI впервые с 1999 года достигла минимума. Максимум падения — 23% — был зарегистрирован в ходе лондонских торгов. Из-за этого цена снижалась ниже 15 долларов за баррель.

Эксперты объясняют колебания сообщениями о том, что Штаты продолжают наращивать запасы нефти, хотя спрос на нее падает. По оценкам специалистов, в хранилищах находятся уже рекордные 160 млн баррелей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спрос на нефть в мире в 2020 году упадет на 9,3 млн баррелей в сутки. Самый минимум ожидается в апреле — речь идет о сокращении на 29 млн баррелей в сутки. Это будет самый низкий показатель с 1995 года, заявили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).