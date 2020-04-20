20 апреля российские банки сообщили о начале приёма заявок на новую госпрограмму по ипотеке под 6,5% годовых. Первыми банками, которые начали принимать заявки, стали: ПСБ, "Альфа-Банк", Дом. РФ и ВТБ.

"В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая", — сообщили представители ПСБ.

"Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В "Альфа-Банке" подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис", — сказано на сайте "Альфа-Банка".