Российскими производителями были созданы большие запасы гречневой крупы, поэтому возможность дефицита исключена.

Об этом рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать — запасов очень много. На текущий момент мы ещё не доели порядка 300 тыс. тонн гречихи, а в пересчёте на крупу это 240 тыс. тонн", — сообщил Злочевский.