Цена на нефть WTI опустилась до самого низкого с 1999 года уровня

Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20% и в результате впервые с 1999 года достигла минимума. Максимум падения — 23% — был зарегистрирован в ходе лондонских торгов. Из-за этого цена снижалась ниже 15 долларов за баррель.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что США продолжают наращивать накопление нефти, в то время как спрос на сырье в мире сильно упал на фоне распространения коронавируса. По оценкам специалистов, в хранилищах находятся уже рекордные 160 млн баррелей.

Аналитики заявляют, что как только базы максимально заполнятся, производителям придется резко сокращать производство. Особенно это касается нефтехранилища в Кушинге (штат Оклахома, США), так как оно является базой по поставкам WTI.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что соглашение о резком сокращении добычи нефти ОПЕК+, участником которого является и Россия, не спасет от значительного сокращения поступлений в бюджет страны. По крайней мере, в мае — с начала следующего месяца экспортная пошлина на нефть снизится с 52 долларов за тонну до 6,8 доллара