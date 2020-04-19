В России резко увеличился спрос на наличные

В Российской Федерации резко увеличился спрос на наличные. Примечательно, что россияне наиболее часто снимают деньги после обращений президента страны Владимира Путина.

С начала марта в стране было выдано более триллиона рублей. Это больше, чем было выдано наличных за весь 2019 год. Самый массовый вывод средств состоялся после обращения Владимира Путина от 2 апреля, когда президент объявил о продлении нерабочего периода. Тогда россияне посчитали, что банки могут также прекратить работу.