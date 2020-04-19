Бизнесмен Олег Тиньков, который был задержан в Великобритании, впервые опубликовал своё фото после объявлении о наличии у него лейкемии. На своей странице в Instagram он поздравил подписчиков с праздником Пасхи и прикрепил собственное фото.
"Христос Воскресе! Всех с Праздником Пасхи!", — написал Тиньков.
Напомним, бизнесмен объявил о борьбе с острой формой лейкемии после того как ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в США. 27 апреля состоится суд, на котором будет подниматься вопрос об экстрадиции Тинькова в США, где ему грозит до шести лет лишения свободы.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.