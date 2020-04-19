Тиньков впервые опубликовал фотографию после объявления о болезни

Бизнесмен Олег Тиньков, который был задержан в Великобритании, впервые опубликовал своё фото после объявлении о наличии у него лейкемии. На своей странице в Instagram он поздравил подписчиков с праздником Пасхи и прикрепил собственное фото.

"Христос Воскресе! Всех с Праздником Пасхи!", — написал Тиньков.

Напомним, бизнесмен объявил о борьбе с острой формой лейкемии после того как ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в США. 27 апреля состоится суд, на котором будет подниматься вопрос об экстрадиции Тинькова в США, где ему грозит до шести лет лишения свободы.