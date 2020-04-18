14 банков согласились давать беспроцентные кредиты малому бизнесу

Министерство экономического развития России подписало соглашение с 14 банкам на выдачу беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что пять банков уже одобрили выдачу беспроцентных кредитов на сумму более 4,6 миллиардов рублей.