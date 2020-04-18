Министерство экономического развития России подписало соглашение с 14 банкам на выдачу беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что пять банков уже одобрили выдачу беспроцентных кредитов на сумму более 4,6 миллиардов рублей.
"К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки (на общую сумму выдачи кредитов 25,7 млрд рублей). При этом с 14 банками соглашения уже подписаны, среди них: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк", - сообщили в Минэкономразвития.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.