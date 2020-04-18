Миру грозит дефицит кофе из-за коронавируса

Рабочие кофейных плантаций в Южной Америке не выходят на работу из-за опасности заражения коронавирусом нового типа. Объемы производства кофе начинают снижаться, а цены на арабику повысились уже на 15%.

Лидеры по производству кофе: Колумбия, Бразилия и Перу испытывают самые большие проблемы. В этих странах почти 90% рабочих отказались вести сбор урожая. Производители утверждают, что им придется использовать запасы прошлогоднего урожая, однако из-за высокого спроса на кофе эти запасы оказались истощены.