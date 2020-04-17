В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера

В пятницу утром в соцсетях клиенты Сбербанка стали жаловаться, что в мобильном приложении к их карточкам привязываются чужие номера телефонов. Некоторые испугались, что это может быть работой мошенников.