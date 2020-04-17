Сбербанк одобрил выдачу 3,1 млрд рублей на кредиты для зарплат

Сбербанк одобрил выделение 3,1 млрд рублей на выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям, которые должны выплатить зарплату своим сотрудникам. Уже выдано кредитов объемом около 1,4 млрд рублей.

"Мы фиксируем постоянный приток новых заявок по программе кредитования на зарплату [под] 0%, при этом в Сбербанке растет доля одобрений по ним. Чуть более, чем за неделю нами принято заявок на сумму уже более 6,5 млрд рублей, одобрено кредитов на сумму 3,1 млрд рублей, выдано кредитов объемом около 1,4 млрд рублей. Кроме того, мы получили более 2 тыс. звонков от представителей малого бизнеса в наш контактный центр с вопросами о деталях программы", — заявил в интервью ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По данным СМИ, с момента запуска госпрограммы по поддержке Сбербанк выдал 80% кредитов под 0% от всего объема выдач.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сбербанк принял решение временно отменить комиссию за перевод средств с карт других банков на карты клиентов. Такой политики он будет придерживаться до 1 мая, когда, предположительно, должен завершиться режим самоизоляции.