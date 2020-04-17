Власти Москвы призвали агрегаторов предоставить скидки бизнесу

Агрегаторам следует разработать для малого и среднего бизнеса новые программы, которые предусматривали бы снижение комиссии на время пандемии, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Предприниматели также могут рассчитывать на помощь государства, но только в том случае, если комиссия агрегатора не превышает 20%.

"Мы надеемся, что агрегаторы разработают лояльные программы для малого и среднего бизнеса, в том числе через снижение комиссии, которые позволят МСП (малые и средние предприятия - Прим. ред.) воспользоваться поддержкой правительства Москвы на продвижение себя, но с определенной комиссией агрегатора. Устанавливая именно такое требование, мы рассчитывали в первую очередь на то, что поддержка малого и среднего бизнеса со стороны города и маркетплейсов будет взаимонаправленной", — заявил Фурсин в интервью ТАСС.

Он также отметил, что власти уже начали переговоры с агрегаторами, в департамент со своими предложениями обратились несколько интернет-площадок.

Также уже есть список компаний, при работе с которыми предприниматели могут рассчитывать на поддержку. В него попали "Яндекс.Еда", "Яндекс.

Маркет", Wildberries, Delivery Club, "Беру" и AliExpress Россия.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что треть предпринимателей малого и среднего бизнеса сократили число сотрудников вдвое.