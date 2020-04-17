Карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до июля

Банковские карты россиян, срок действия которых уже истек или истечет в ближайшее время, можно будет использовать без перевыпуска до 1 июля, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля", — заявила она на онлайн-пресс-конференции.

Кроме того, лица, у которых истек срок действия паспорта, также смогут беспрепятственно обращаться в банки и их должны будут обслужить, заметила Набиуллина.

По ее словам, на прошлой неделе ЦБ зафиксировал рост экономической активности в стране. Увеличилось потребление электричества, а также выросли финансовые потоки. На это повлияла постепенная адаптация компаний и населения к новым условиям, а также смягчение ограничительных мер в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сбербанк принял решение временно отменить комиссию за перевод средств с карт других банков на карты клиентов. Такой политики он будет придерживаться до 1 мая, когда, предположительно, должен завершиться режим самоизоляции.