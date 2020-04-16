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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В White Rabbit не исключили закрытия части ресторанов

Экономика

Несколько ресторанов, входящих в сеть White Rabbit Family, могут не открыться после окончания режима самоизоляции, заявил основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков. Сегодня владельцам приходится затрачивать большие средства на аренду, несмотря на то, что заведения закрыты.

"Сейчас ведем переговоры со всеми арендодателями, кто-то идет навстречу, кто-то не идет. Но таких, кто вообще не дает скидки, сейчас нет. Кто-то пытается давать отсрочки. Но, наверное, те, кто дает отсрочки, ну, я не знаю, наверно, люди живут в какой-то другой реальности, может быть, годов 90-х — начала 2000-х. Ну, и вот эти рестораны, наверно, мы будем закрывать в первую очередь", — заявил Зарьков РБК.

В сеть White Rabbit Family на данный момент входят несколько известных ресторанов в Москве, Сочи и Астане.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что еду для японских школьников начнут закупать в ресторанах. Деликатесы в Стране восходящего солнца сильно упали в цене из-за эпидемии коронавируса. По той же причине резко снизилось количество посетителей в ресторанах.

Темы рестораны коронавирус
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