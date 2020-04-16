Треть предпринимателей России сократили более 50% сотрудников

Из-за нестабильной экономической ситуации средний и малый бизнес терпит убытки и вместе с тем вынужден проводить сокращения. Более трети предпринимателей этого уровня расстались с более 50% своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства стратегических инициатив.

"У 83% респондентов выручка сократилась, у большей части она упала более чем на 80%, сократили более 50% своих сотрудников 34% опрошенных, у 27% респондентов возникли проблемы при получении мер поддержки, 47% считают, что предпринятые меры не помогут, а только отложат остроту проблем", — говорится в исследовании.

Предложения по поддержке бизнеса передадут властям

Авторы работы намерены проанализировать все полученные данные и на их основе составить предложения по поддержке бизнеса, которые будут переданы властям.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Путин предложил согласовать дополнительно к уже реализуемым программам прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства для малого и среднего бизнеса. Эти деньги предприятия будут расходовать на "текущие, самые неотложные задачи". Например, на сохранение зарплат и сохранение уровня оплаты труда в апреле и мае для сотрудников.