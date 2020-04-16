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Источник Правда.Ру

Совокупное состояние богатейших бизнесменов упало на 40 млрд долларов

Экономика

Лидером рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes стал Владимир Потанин ("Норникель"), чье состояние оценивается в 19,7 млрд долларов. Всего в список попали 200 предпринимателей, у которых не менее 400 млн долларов. Их общее состояние по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 40 млрд долларов — до 456 млрд долларов.

На втором месте рейтинга разместился Владимир Лисин (НЛМК) с состоянием 18,1 млрд долларов, на третьем — Леонид Михельсон ("Новатэк") с 17,1 млрд долларов.

Также в список попали:

  • Алексей Мордашов (16,8 млрд долларов),
  • Вагит Алекперов (15,2 млрд долларов),
  • Геннадий Тимченко (14,4 млрд долларов),
  • Алишер Усманов (13,7 млрд долларов),
  • Михаил Фридман (13 млрд долларов),
  • Андрей Мельниченко (12,5 млрд долларов).

Замыкает топ-10 Роман Абрамович с состоянием 11,3 млрд долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, кто из российских миллиардеров заработал больше всего в 2019 году. Лидером рейтинга стал сенатор от Дагестана и бизнесмен Сулейман Каримов с семьей. На втором месте рейтинга оказался Владимир Потанин.

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