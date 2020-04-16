Совокупное состояние богатейших бизнесменов упало на 40 млрд долларов

Лидером рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes стал Владимир Потанин ("Норникель"), чье состояние оценивается в 19,7 млрд долларов. Всего в список попали 200 предпринимателей, у которых не менее 400 млн долларов. Их общее состояние по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 40 млрд долларов — до 456 млрд долларов.

На втором месте рейтинга разместился Владимир Лисин (НЛМК) с состоянием 18,1 млрд долларов, на третьем — Леонид Михельсон ("Новатэк") с 17,1 млрд долларов.

Также в список попали:

Алексей Мордашов (16,8 млрд долларов),

Вагит Алекперов (15,2 млрд долларов),

Геннадий Тимченко (14,4 млрд долларов),

Алишер Усманов (13,7 млрд долларов),

Михаил Фридман (13 млрд долларов),

Андрей Мельниченко (12,5 млрд долларов).

Замыкает топ-10 Роман Абрамович с состоянием 11,3 млрд долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, кто из российских миллиардеров заработал больше всего в 2019 году. Лидером рейтинга стал сенатор от Дагестана и бизнесмен Сулейман Каримов с семьей. На втором месте рейтинга оказался Владимир Потанин.