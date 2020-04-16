В то время как пандемия COVID-19 продолжает калечить глобальную экономику, некоторые бизнес-форматы выиграли от повсеместного введения карантина.
Яркий пример тому - Netflix и Amazon.
По подсчетам аналитиков, индустрия развлечений только в США потеряла более $20 млрд дохода. И это, судя по сводкам о пандемии, еще не конец.
Тем не менее, такие компании, как Netflix и Amazon, процветают, поскольку дают людям,сидящим по домам то, что им нужно прямо сейчас:
По последним данным, за период пандемии коронавируса
В текущем финансовом году стоимость акций
Причем, как утверждают в самих компаниях, благодаря отлаженной системе работы (Amazon) и огромной библиотеке фильмов и телепередач (Netflix) они готовы противостоять пандемии еще долго.
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