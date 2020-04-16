Netflix и Amazon стремительно богатеют на фоне пандемии COVID-19

В то время как пандемия COVID-19 продолжает калечить глобальную экономику, некоторые бизнес-форматы выиграли от повсеместного введения карантина.

Яркий пример тому - Netflix и Amazon.

По подсчетам аналитиков, индустрия развлечений только в США потеряла более $20 млрд дохода. И это, судя по сводкам о пандемии, еще не конец.

Тем не менее, такие компании, как Netflix и Amazon, процветают, поскольку дают людям,сидящим по домам то, что им нужно прямо сейчас:

первый - тысячи часов развлечений,

второй - одна из основных систем доставки разнообразных товаров.

Как выросли акции компаний

По последним данным, за период пандемии коронавируса

акции Netflix выросли на 4%,

Amazon - на 5%.

В текущем финансовом году стоимость акций

Amazon выросла на 24%,

Netflix - на 25%.

Причем, как утверждают в самих компаниях, благодаря отлаженной системе работы (Amazon) и огромной библиотеке фильмов и телепередач (Netflix) они готовы противостоять пандемии еще долго.