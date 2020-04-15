Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Энергетик: предпосылок для подорожания бензина нет

Экономика

Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики уверен, что российским автолюбителям не стоит опасаться повышения цены на бензин.

Несмотря на все экономические сложности, предпосылок для этого в стране нет никаких.

Спрос на топливо

Автозаправки сейчас — и это вполне объяснимо в условиях эпидемии и самоизоляции — отмечают падение спроса на бензин. Относительно прошлого года примерно на 8%. Если исходить из того, что в мае ограничительные меры завершатся, то все на этом пока и остановится.

Для крупных компаний эта ситуация менее сложна, чем для многих независимых игроков просто в силу того, что у них за счет вертикальной интеграции есть возможность перераспределить вот эти финансовые потери и за счет того, что прокачка, в целом и в общем, у них гораздо выше средней по рынку. Средней не по массе, потому что они составляют значительную часть рынка, а для каждой отдельной заправки:

  • 5 тонн — это норма для заправки,
  • 11-12 — это хорошо,
  • 21 — это прекрасно.

Это показатели "Лукойла", "Роснефти" и "Газпром нефти".

Про цены

Сейчас предпосылок — в данный конкретный момент — для экономически обоснованного роста цен не наблюдается.

Прежде всего потому, что за счет снижения рублевой цены на нефть — а она снизилась на 200-300 рублей относительно плановых показателей — у нас снижается налог на добычу полезных ископаемых. С ним заодно — общее налоговое бремя на нефтеперерабатывающую отрасль.

И за счет этого снижается себестоимость фактически производства литра топлива, что создает предпосылки для некого снижения оптовых цен.

В целом, оптовые цены даже в марте были достаточно низкими для того, чтобы не создавать предпосылок для роста цен розничных.

Последний рост цен, который мы наблюдали в мае 2018 года, происходил на фоне ажиотажного спроса. У нас сейчас ажиотажного спроса на топливо нет. Вопрос в том, как он восстановится.

Впрочем, отдельные игроки — из числа мелких — вполне могут "задрать" цену. Но исключительно по субъективной причине. Просто потому, что в округе там 2 заправки. Велик соблазн:

"мне же деньги нужны, значит, сейчас повышу, трафик снизился, хоть так соберу". Тем более это в отдельных районах вполне возможно.

Там, где представлены сети вертикально интегрированных компаний, подобный шаг был бы равен просто безумию — на падающем трафике можно запросто утратить последний ресурс.

Темы бензин цена на бензин александр фролов
Новости Все >
Число погибших от коронавируса в Нью-Йорке превысило 10 тысяч человек
Энергетик: предпосылок для подорожания бензина нет
Врачи назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Покровская больница в Петербурге приостановила прием новых пациентов
Вспышка COVID-19 в Петербурге может закончиться только летом
Летучие мыши способны понизить голос ради бананов
Москвич утаил налоги на сто с лишним миллионов рублей
В Астрахани военные провели спецобработку нескольких крупных зданий
Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода
Какие книги лучше читать: бумажные или электронные?
Последние материалы
Число погибших от коронавируса в Нью-Йорке превысило 10 тысяч человек
Как коронавирус повлияет на войну в Сирии?
Энергетик: предпосылок для подорожания бензина нет
Проблема наркомании в современном обществе
Bell V-280: первая ласточка беспилотной авиации
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Диетолог: на набор веса влияют гормоны
Врачи назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Путешествие в мир цыган
Покровская больница в Петербурге приостановила прием новых пациентов
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Игорь Буккер "Тайная вечеря" Леонардо ожила в канун Пасхи Игорь Буккер Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова
Комментарии
Число погибших от коронавируса в Нью-Йорке превысило 10 тысяч человек
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Москвич утаил налоги на сто с лишним миллионов рублей
Билл Гейтс раскритиковал решение США о прекращении финансирования ВОЗ
Билл Гейтс раскритиковал решение США о прекращении финансирования ВОЗ
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Малому и среднему бизнесу России дадут деньги на зарплаты сотрудникам
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ