Энергетик: предпосылок для подорожания бензина нет

Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики уверен, что российским автолюбителям не стоит опасаться повышения цены на бензин.

Несмотря на все экономические сложности, предпосылок для этого в стране нет никаких.

Спрос на топливо

Автозаправки сейчас — и это вполне объяснимо в условиях эпидемии и самоизоляции — отмечают падение спроса на бензин. Относительно прошлого года примерно на 8%. Если исходить из того, что в мае ограничительные меры завершатся, то все на этом пока и остановится.

Для крупных компаний эта ситуация менее сложна, чем для многих независимых игроков просто в силу того, что у них за счет вертикальной интеграции есть возможность перераспределить вот эти финансовые потери и за счет того, что прокачка, в целом и в общем, у них гораздо выше средней по рынку. Средней не по массе, потому что они составляют значительную часть рынка, а для каждой отдельной заправки:

5 тонн — это норма для заправки,

11-12 — это хорошо,

21 — это прекрасно.

Это показатели "Лукойла", "Роснефти" и "Газпром нефти".

Про цены

Сейчас предпосылок — в данный конкретный момент — для экономически обоснованного роста цен не наблюдается.

Прежде всего потому, что за счет снижения рублевой цены на нефть — а она снизилась на 200-300 рублей относительно плановых показателей — у нас снижается налог на добычу полезных ископаемых. С ним заодно — общее налоговое бремя на нефтеперерабатывающую отрасль.

И за счет этого снижается себестоимость фактически производства литра топлива, что создает предпосылки для некого снижения оптовых цен.

В целом, оптовые цены даже в марте были достаточно низкими для того, чтобы не создавать предпосылок для роста цен розничных.

Последний рост цен, который мы наблюдали в мае 2018 года, происходил на фоне ажиотажного спроса. У нас сейчас ажиотажного спроса на топливо нет. Вопрос в том, как он восстановится.

Впрочем, отдельные игроки — из числа мелких — вполне могут "задрать" цену. Но исключительно по субъективной причине. Просто потому, что в округе там 2 заправки. Велик соблазн:

"мне же деньги нужны, значит, сейчас повышу, трафик снизился, хоть так соберу". Тем более это в отдельных районах вполне возможно.

Там, где представлены сети вертикально интегрированных компаний, подобный шаг был бы равен просто безумию — на падающем трафике можно запросто утратить последний ресурс.