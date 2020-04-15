Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики уверен, что российским автолюбителям не стоит опасаться повышения цены на бензин.
Несмотря на все экономические сложности, предпосылок для этого в стране нет никаких.
Автозаправки сейчас — и это вполне объяснимо в условиях эпидемии и самоизоляции — отмечают падение спроса на бензин. Относительно прошлого года примерно на 8%. Если исходить из того, что в мае ограничительные меры завершатся, то все на этом пока и остановится.
Для крупных компаний эта ситуация менее сложна, чем для многих независимых игроков просто в силу того, что у них за счет вертикальной интеграции есть возможность перераспределить вот эти финансовые потери и за счет того, что прокачка, в целом и в общем, у них гораздо выше средней по рынку. Средней не по массе, потому что они составляют значительную часть рынка, а для каждой отдельной заправки:
Это показатели "Лукойла", "Роснефти" и "Газпром нефти".
Сейчас предпосылок — в данный конкретный момент — для экономически обоснованного роста цен не наблюдается.
Прежде всего потому, что за счет снижения рублевой цены на нефть — а она снизилась на 200-300 рублей относительно плановых показателей — у нас снижается налог на добычу полезных ископаемых. С ним заодно — общее налоговое бремя на нефтеперерабатывающую отрасль.
И за счет этого снижается себестоимость фактически производства литра топлива, что создает предпосылки для некого снижения оптовых цен.
В целом, оптовые цены даже в марте были достаточно низкими для того, чтобы не создавать предпосылок для роста цен розничных.
Последний рост цен, который мы наблюдали в мае 2018 года, происходил на фоне ажиотажного спроса. У нас сейчас ажиотажного спроса на топливо нет. Вопрос в том, как он восстановится.
Впрочем, отдельные игроки — из числа мелких — вполне могут "задрать" цену. Но исключительно по субъективной причине. Просто потому, что в округе там 2 заправки. Велик соблазн:
"мне же деньги нужны, значит, сейчас повышу, трафик снизился, хоть так соберу". Тем более это в отдельных районах вполне возможно.
Там, где представлены сети вертикально интегрированных компаний, подобный шаг был бы равен просто безумию — на падающем трафике можно запросто утратить последний ресурс.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.