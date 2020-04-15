G20 одобрила отсрочку по задолженностям бедным странам

Страны G20 одобрили план по заморозке выплат бедных стран по задолженностям. Отсрочку сделали до конца 2020 года. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

"Саудовская Аравия как страна, председательствующая в G20, предложила план по отсрочке [платежей по] задолженности беднейшим странам, который затем был принят G20", — заявил он.

Кроме того, финансовые структуры готовы выделить более 200 млрд долларов беднейшим странам на преодоление кризиса.

Также страны G20 объявили о намерении объединиться для преодоления пандемии коронавируса. Особые усилия будут направлены на спасение людей, а также сохранение рабочих мест и доходов.

Что такое G20?

G20 или "Большая двадцатка" клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В нее входит ЕС, США, Китай, Россия и ряд других крупных стран. G20 представляет 85 % мирового ВНП, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.

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