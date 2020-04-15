Страны G20 одобрили план по заморозке выплат бедных стран по задолженностям. Отсрочку сделали до конца 2020 года. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.
"Саудовская Аравия как страна, председательствующая в G20, предложила план по отсрочке [платежей по] задолженности беднейшим странам, который затем был принят G20", — заявил он.
Кроме того, финансовые структуры готовы выделить более 200 млрд долларов беднейшим странам на преодоление кризиса.
Также страны G20 объявили о намерении объединиться для преодоления пандемии коронавируса. Особые усилия будут направлены на спасение людей, а также сохранение рабочих мест и доходов.
G20 или "Большая двадцатка" клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В нее входит ЕС, США, Китай, Россия и ряд других крупных стран. G20 представляет 85 % мирового ВНП, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.
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