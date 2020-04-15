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Источник Правда.Ру

Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

Экономика

Президент России Владимир Путин сегодня снова обратился к гражданам в связи с ситуацией с эпидемией и карантинными мерами. Выступление главы государства предварило заседание правительства, которое вновь прошло в режиме онлайн.

Начал президент с новых форм поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, Путин упомянул о предприятиях "непродовольственного сектора", у которых "сейчас также хватает проблем". Поэтому данные предприятия войдут в перечень тех, которые будет поддерживать государство.

Что касается самих мер, то Путин предложил согласовать дополнительно к уже реализуемым программам прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти деньги предприятия будут расходовать на "текущие, самые неотложные задачи". Например, на сохранение зарплат и сохранение уровня оплаты труда в апреле и мае для сотрудников.

По словам Путина, "объем поддержки будет рассчитываться, исходя из количества сотрудников компании по состоянию на 1 апреля текущего года". При этом единственное и самое важное условие, по словам Путина, заключается в том, чтобы компании максимально сохраняли занятость сотрудников. То есть в такой фирме должны продолжать работать не менее 90% персонала от показателей на начало апреля. Исходить правительство должно из зарплаты в 12 130 рублей на сотрудника в месяц.

Глава государства подчеркнул, что сама процедура обращения компаний за этими деньгами "должна быть максимально простой и удобной". То есть должна быть возможность подачи заявки дистанционно. Подавать такие заявки, по словам президента, можно будет с первого мая и в течение месяца далее. Подавшие заявки первого мая должны получить деньги уже 18 мая. Это деньги за апрель. Соответственно, деньги за май предприниматели смогут получить уже в июне.

Вторая мера, которую предложил президент — это расширение количества так называемых "зарплатных", беспроцентных кредитов. И поскольку, по словам Путина, "эта мера пока показала себя неэффективно", теперь "не менее 75% зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка". При этом в список тех, кто может пользоваться такими кредитами, будут включены средние и крупные предприятия в пострадавших секторах экономики.

Что касается системообразующих предприятий, то президент поручил доработать и расширить их список. К его формированию необходимо подойти максимально ответственно. По словам главы государства, "это должны быть исключительно важные предприятия для всей экономики страны".

Далее Путин анонсировал появление "нового специального кредитного продукта": кредит на пополнение оборотных средств (авансы, закупка комплектующих, зарплаты). Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки банка России, то есть на 6% ниже рыночной. Половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина.

Будет расширена и финансовая помощь регионам. Дополнительно правительство выделит на эти нужды 200 миллиардов рублей. В первую очередь эти деньги должны способствовать укреплению устойчивости бюджетов регионов РФ. А это и региональная инфраструктура, и зарплаты бюджетникам, и многие иные "повседневные" для любого региона вещи. На помощь российским авиакомпаниям государство выделит транш в 23 миллиарда рублей, чтобы те смогли покрыть текущие кризисные расходы. Такие, например, как простой самолетов, ну и зарплаты персоналу, естественно.

Помимо прочего, президент акцентировал внимание на поддержке программ импортозамещения в промышленности. Меры по такой поддержке будут озвучены в ближайшее время. В итоге Путин еще раз подчеркнул тот факт, что ситуация с карантином и эпидемией меняется каждый день, и мониторинг этой ситуации также одна из важнейших задач государства.

Темы помощь бизнес владимир путин
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