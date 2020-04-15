Авиакомпаниям России окажут помощь на 23 млрд рублей

Российским авиаперевозчикам окажут поддержку. Общая сумма выплат составит 23 миллиарда рублей.

Такое решение принял президент России на совещании с членами правительства.

"В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов", — пояснил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что помощь будет оказана и другим отраслям экономики России. Этот вопрос обсудят завтра. На повестке — строительная индустрия, автомобильная промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, легкая промышленность, авиастроение.

Также на совещании Путин заявил о выделении дополнительных средств регионам России. Субъекты РФ получат помощь на общую сумму в 200 миллиардов рублей. Помощь окажут и малому, и среднему бизнесу. Сферам, которые больше других пострадали от коронавируса и предпринятых для его нераспространения мер, дадут денег на выплату зарплат сотрудникам. На каждого работника придется по размеру МРОТ — 12 130 рублей. Заявки будут принимать в течение мая, первые выплаты поступят 18 мая.