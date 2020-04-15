Льготные кредиты на пополнение оборотных средств появятся в России

Количество системообразующих предприятий в России вырастет. Сейчас в этот перечень включены более тысячи предприятий, а станет еще больше.

Об этом заявил сегодня Владимир Путин.

"Необходима дополнительная поддержка системообразующих предприятий. Нужен новый специальный кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Они нужны для закупки сырья и комплектующих, на выплаты авансов поставщикам", — пояснил президент России.

Он подчеркнул, что ставка должна субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка России, что на 6% ниже нынешней рыночной ставки. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов. По словам главы государства, это минимизирует риски для банков и они будут охотнее выдавать такие кредиты.

Также глава государства заявил о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса. К числу наиболее пострадавших от коронавируса сфер добавили торговлю непродовольственными товарами. Представителям этих сфер, в число которых ранее были добавлены туризм, гостиничный бизнес и общепит, окажут господдержку. Эти средства можно будет направить на решение самых неотложных задач, в частности на выплату зарплат сотрудникам. Первые выплаты поступят в мае, вторая часть — в июне. Объем помощи для каждой компании будет рассчитываться из числа сотрудников по состоянию на 1 апреля.