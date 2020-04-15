Путин предложил дополнительно выделить 200 млрд регионам

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства предложил ряд пунктов поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В числе прочего из федерального бюджета будет осуществлена поддержка регионов.

Путин заявил, что сумма поддержки составит 200 млрд рублей. Таким образом могут быть сбалансированы региональные бюджеты.

"Предлагаю дополнительно направить 200 млрд на обеспечивание устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов", - заявил президент.

По мнению Путина, это позволит решить самые неотложные социальные вопросы и помочь людям.