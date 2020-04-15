Банки начали изучать возможности дистанционной ипотеки

В условиях режима самоизоляции в России вырос спрос на кредиты, заявляют представители российских банков. Для того чтобы предоставить услугу клиентам, многие из них начали расширять возможности дистанционного оформления бумаг.

На данный момент банки начали также смягчать требования по идентификации клиентов при решении ипотечных вопросов. Это было сделано после соответствующего объявления ЦБ.

В Сбербанке и Росбанке уже начали практику оформления ипотеки "на дому". Сотрудники банка выезжают по месту жительства и решают необходимые вопросы. При этом соблюдаются все необходимые меры предосторожности.

Такие банки, как "ДОМ.РФ" и "Открытие" начали проводить сделки в онлайн. Для постановки подписи клиенту достаточно иметь смартфон.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что максимальный размер кредитов, по которым россияне могут взять кредитные каникулы, повысили в России. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. В столице максимальный размер ипотеки, по которой можно взять кредитные каникулы, составил 4,5 миллиона рублей, в Подмосковье и Санкт-Петербурге — три миллиона рублей, в регионах — два миллиона рублей.