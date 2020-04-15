МАЭ прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в мире

Спрос на нефть в мире в 2020 году упадет на 9,3 млн баррелей в сутки. Самый минимум ожидается в апреле — речь идет о сокращении на 29 млн баррелей в сутки. Это будет самый низкий показатель с 1995 года, заявили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Восстановление спроса будет постепенным и начнется не раньше второго полугодия. К концу года он полностью не восстановится. В декабре ожидается спрос на 2,7 млн баррелей в сутки меньше уровня 2019 года.

Во втором полугодии также ожидается дефицит предложения в связи с мерами, предпринятыми странами ОПЕК+ по сокращению уровня добычи нефти. По прогнозу, это решение позволит стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

Непростое положение заставит компании снизить вложения в разведку месторождений и добычу нефти.

"Глобальные капитальные затраты на разведку и добычу в 2020 году снизятся на 32% против уровня 2019 года — до $335 млрд, что является самым низким показателем за 13 лет", — говорится в отчете МЭА.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эксперты не ожидают быстрого восстановления цен на нефть.