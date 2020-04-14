Аналитик: в России возможен рост цен на лекарства

Дефицит лекарств в России может возникнуть по двум причинам. Во-первых, перебои поставок сырья из Китая, во-вторых, мировой рост спроса на определенные лекарства.

Об этом рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Спрос на самые различные препараты, которые не только специфичны в отношении вируса, но и чисто симптоматических, скажем, парацетамол, вырос не только в России, но и в других странах мира. Поэтому, конечно, предприятия, которые производят это сырье в Китае, столкнулись с очень серьезным ростом спроса. К тому же Китай столкнулся с проблемой коронавируса первым, в результате у них достаточно длительное время простаивали предприятия, в том числе те, которые производят фармсубстанцию. Перебои могут возникнуть еще и из-за этого", — отметил эксперт.

Ранее о возможном дефиците лекарственных препаратов заявил глава российского минздрава Михаил Мурашко.

"То, что говорил Мурашко, касается в основном препаратов, которые продаются не в аптеках, а которые закупаются лечебно-профилактическими учреждениями. Речь идет о препаратах, которые сейчас рекомендованы для лечения пациентов с коронавирусом. Это достаточно ограниченный перечень. В основном речь идет о противовирусных препаратах и о препаратах противомалярийных, которые показали свою эффективность в отношении коронавируса. В мире применяются примерно одни и те же схемы лечения, то здесь действительно есть риск дефицита, потому что спрос на эти препараты вырос не только у нас в стране, но и во всех других странах, которые столкнулись с ростом заболеваемости коронавирусом", — пояснил Беспалов.

В России установлен лимит на 17 препаратов. Остатки по ним власти держат на контроле.