Эксперт: цена на нефть быстро не восстановится

Россия не разрывала сделку с ОПЕК+ в марте. Представители РФ предлагали подождать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Китае, который из-за эпидемии стал значительно меньше нефти закупать.

И если бы встреча ОПЕК+ состоялась не в первых числах марта, а неделей позже, тогда были бы приняты точно такие же решения, как сейчас — в середине апреля. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Что сейчас самое важное? То, что мы с мая сократим объем добычи и не дадим быстро переполниться нефтяным хранилищам во всем мире. Если ничего не делать, то в течение месяца-полутора нефтяные хранилища во всем мире переполнятся, нефть будет просто физически некуда девать, цена упадет до нуля, соответственно, надо будет останавливать добычу уже гораздо больше, чем 9,7 миллиона баррелей в сутки. Всем-всем-всем надо будет сокращать объем добычи, потому что нефть просто некуда девать будет. А ее столько не потребляется сейчас в мире, сколько производится. Поэтому и заключают эту сделку, чтобы отсрочить это переполнение хранилищ, надеются, что до этого нового отдаленного срока переполнения восстановится спрос и мы не увидим негативного сценария в виде переполнения хранилищ", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что ожидать быстрого восстановления цен на нефть не приходится. Это, возможно, случится к концу 2020 года. Такой вариант обусловлен тем, что сначала в мире восстановится спрос на нефть, потом страны израсходуют то, что было закуплено ранее, и только после этого будут заключать новые сделки на поставки.