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Источник Правда.Ру

Роструд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска

Экономика

Работодатели не имеют права вынуждать работников уходить в неоплачиваемый отпуск до 30 апреля, то есть до окончания указал президента о нерабочих дня. Также до указанной даты расторжение трудовых договоров может быть только по инициативе сотрудника, обоюдному соглашению или же из-за его истечения срока действия. Об этом заявили в пресс-службе Роструда.

"Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. По общему правилу такой отпуск возможен по соглашению сторон. В отдельных случаях работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе самих работников по семейным обстоятельствами, другим уважительным причинам. В любом случае сотрудник должен подать письменное заявление. При этом недопустимо оказывать на работника давление", — заявили в ведомстве ТАСС.

Кроме того, в течение действия указа не может быть изменена зарплата сотрудников. Такое возможно только по обоюдному соглашению сторон. Работник за все дни до 30 апреля должен получить ту зарплату, которую он бы получил, если бы отработал дни полностью.

Если трудовые права были нарушены, Роструд призывает обращаться в соответствующую инспекцию с жалобой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемые отпуска.

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