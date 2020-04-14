Представители турбизнеса против возмещения средств за бронь

Союз туризма и гостеприимства (СТГ), в который входит более 3 тыс. предприятий, обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить туроператорам, турфирмам и гостиницам не возвращать клиентам оплаченные брони. Вместо этого они предлагают предоставить потенциальным туристам специальные ваучеры, которые те смогут использовать до конца 2021 года, или же отсрочить возврат внесенной предоплаты.

"СТГ предлагает предоставить гостиницам и иным средствам размещения, туроператорам и турагентствам права использовать средства за несостоявшуюся поездку или аннулированный тур/размещение, приходящиеся на период с 09.03.20 по 30.09.20, на оказание аналогичной услуги в 2021 году (предоставив потребителю вместо возврата денежных средств ваучер, которым можно воспользоваться до 31.12.2021), или отсрочку возврата денежных средств на период после января 2021 года", — цитирует заявление союза ТАСС.

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