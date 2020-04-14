Букмекер "Фонбет" попал в список системообразующих компаний

Генеральная прокуратура России поручила Министерству экономического развития проверить обоснованность включения в список системообразующих предприятий букмекерскую компанию "Фонбет". Ранее издание Forbes сообщало, что в этот перечень включали все компании, которые сами об этом попросили.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что "Фонбет" вошла в список системообразующих предприятий из-за большого числа работников и объему выплаченных налогов. Компанию всё-таки убрали из перечня.