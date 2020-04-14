Об ограничениях продажи алкоголя в регионах сообщили в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не одобряет вводимые в разных регионах ограничения на продажу алкоголя. Они могут расцениваться как нарушение антимонопольного законодательства. Ведомство продолжает получать сообщения о новых лимитах от предпринимателей.

"В ФАС продолжают поступать обращения от предпринимателей о фактах установления подобных запретов в регионах Российской Федерации, в частности, распространяющихся на розничную продажу таких слабоалкогольных напитков, как пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха", — говорится в сообщении службы.

В ведомстве отметили, что ограничения спровоцируют рост продаж нелегального алкоголя, что может негативно сказаться на здоровье потребителей. Кроме того, уменьшение точек продажи вызовет проблемы с соблюдением необходимого режима социального дистанцирования.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пивовары России выступили за ускорение легализации онлайн-торговли алкоголем. Представители организации называют принятие соответствующего закона насущной необходимостью.