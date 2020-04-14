Президент России Владимир Путин сообщил, что властями было уже выделено около 1,2% ВВП для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Такое заявление российский лидер сделал в ходе совещания членов высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции.
"Поддержка оказывается и гражданам. Общий объем средств, выделяемых правительством достигает 1,2% ВВП. Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком России", — пояснил глава государства.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.