Россия выделила 1,2% ВВП на борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что властями было уже выделено около 1,2% ВВП для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе совещания членов высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции.

