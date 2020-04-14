Bloomberg: саудиты продолжают нефтяную войну с Россией

Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

13 апреля государственная нефтяная компания Saudi Aramco обновила цены на майские поставки сырья, которые оказались на 4,2 доллара ниже, чем апрельские цены для азиатского региона. Стоимость нефти для Европы осталась на прежнем уровне, а для США — выросла.