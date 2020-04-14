В России выросли цены на автомобили

За первый квартал стоимость автомобилей на российском рынке выросла на 2-5%. Причиной стало колебание курса рубля, инфляция, а также повышение ставки сбора за утилизацию.

Сильнее всего за указанный период подорожали машины брендов Volkswagen, Jeep и Mercedes Benz - 3-5%. Цены на Hyundai, Volvo, Audi выросли на 2-2,5%, сообщает "Коммерсант".

Особый скачок роста был зарегистрирован в марте. Например, модельный ряд Peugeot стал стоить на 2-15,8% больше. В апреле заметно поднялись цены на автомобили Rolls-Royce - они подорожали сразу на 7%. Дилеры объясняют такое решение ростом курса фунта стерлингов по отношению к рублю. При этом другие бренды класса люкс — Aston Martin, Ferrari и Maserati - пока что оставили стоимость на свои авто на прежнем уровне.

В этом месяце также выросли цены на авто российского производителя Lada. Модели Largus, Vesta седан и XRay подорожали на 7 тыс. руб., Vesta SW и SW Cross — на 9 тыс. руб., Granta — на 5-6 тыс. руб., Niva — на 6 тыс. руб.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что продажи новых легковых автомобилей в России за минувший март превысили показатели прошлого года на 22,7%. В общей сложности было приобретено 160,6 тыс. единиц.