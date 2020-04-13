В Москве стали чаще совершать сделки с недвижимостью

В I квартале 2020 года увеличилось число сведений о количестве зарегистрированных прав, ограничений прав, сделок в отношении недвижимости, внесенных в Росреестр по Москве. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год рост составил 11%. Всего речь идет о 281,4 тыс. Наибольший прирост зафиксирован в марте.

"В частности, в марте внесено 113,5 тысячи сведений — на 15% больше февраля (99 тысяч). В сравнении с мартом прошлого года (94,5 тысячи) данный показатель вырос на 20%", — говорится в сообщении Управления Росреестра.

Вместе с тем за I квартал выросло количество принятых положительных решений по поступившим обращениям о государственном кадастровом учете и регистрации прав в рамках единой процедуры. Показатель увеличился на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Столичное отделение Росреестра продолжает работу несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

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