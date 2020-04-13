Брату Елены Батуриной Виктору временно ограничили возможность выезда из России по иску Россельхозбанка. Решение вынес арбитражный суд Калмыкии.

"Ходатайство конкурсного кредитора АО "Россельхозбанк" в лице пензенского регионального филиала АО "Россельхозбанк" об установлении в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Батурина Виктора Николаевича временного ограничения на выезд из Российской Федерации — удовлетворить. Временно ограничить право гражданина Батурина Виктора Николаевича на выезд из Российской Федерации до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения", — сказано в решении суда.