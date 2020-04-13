Две аптечные сети в Москве обвиняются в недобросовестной конкуренции

Владельцам аптечных сетей "Самсон Фарма" и "Доктор Столетов" может грозить штраф до 500 тыс. рублей, если в отношении них будет возбуждено антимонопольное дело из-за недобросовестной конкуренции, заявили в ФАС.

В нескольких аптеках, входящих в состав указанных компаний, защитные маски продавались только при условии покупки других товаров.

"Московское управление ФАС России в рамках мониторинга цен на средства индивидуальной защиты выявило признаки недобросовестной конкуренции в аптечных сетях "Самсон Фарма" и "Доктор Столетов", — говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Например, в нескольких аптеках "Самсона Фарма" 9 апреля маски продавали только в количестве не менее пяти штук вместе с набором антибактериальных средств и витаминами. В приобретении масок без сопутствующих товаров покупателям отказывали. Аналогичная "акция" действовала и в "Докторе Столетове" 10 апреля.

В ФАС отметили, что намерены пристально следить за всеми аптечными сетями. На данный момент нарушителям вынесено предупреждение. Если владельцы не будут соблюдать правила, им грозит возбуждение дела и штраф.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что врач перечислил лекарства, которые должны быть в каждой аптеке.