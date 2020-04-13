Кудрин призвал выделить деньги на поддержку бизнеса

Два или три триллиона рублей необходимы, чтобы поддержать бизнес России. Помощь должен оказать федеральный бюджет.

Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Это большие деньги. Это, может быть, сотни миллиардов рублей, может быть, больше триллиона. Сегодня наша финансовая система и государство способно найти или мобилизовать такие средства, будь то ФНБ, будь то на финансовых рынках", — подчеркнул финансист.

Помощь должна быть оказана в формате прямых дотаций. Эти средства необходимо направить на выплату зарплат сотрудникам, которые из-за эпидемии коронавируса вынуждены оставаться дома. По словам Кудрина, этот вопрос обсуждается в правительстве, но решение не принято.

Ранее "Правда.Ру" писала, что для спасения бизнеса необходимо всем россиянам выплатить суммы в размере минимального размера оплаты труда. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. По его словам, такая мера позволит избежать массовых увольнений и сохранить работоспособность бизнеса.