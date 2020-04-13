Россияне, потерявшие работу, смогут подработать на полях

Минсельхоз России сообщил, что рассматривается возможность приглашения студентов сельскохозяйственных колледжей и вузов, безработных и осужденных для оказания помощи в уборке урожая озимых культур.

Для сбора урожая уже этим летом российским аграриям понадобятся дополнительно порядка 23 тысяч человек.

А где их взять?

И проблема их нехватки уже встает "в полный рост", поскольку ранее эти вакантные места "закрывали" иностранные сезонные рабочие. Но поскольку границы страны закрыты из-за пандемии коронавируса, гастарбайтеров на полях не будет.

Поэтому Минсельхоз предлагает людям, потерявшим работу из-за вспышки COVID-19, студентам сельхозвузов и колледжей (а у нас в стране таковых около 11 тысяч) и осужденным, которых суд приговорил к исправительным работам, помочь работникам сельского хозяйства.

Уборка озимых в России обычно начинается примерно в конце июня

Являясь крупнейшим мировым экспортером, страна реализовала более 43 млн тонн зерна в 2018–2019 сельскохозяйственном году.

К слову, напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о непростой ситуации с урожаем овощей и фруктов, в которой оказались в Европе фермеры тоже из-за отсутствия возможности привлечения трудовых мигрантов.

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