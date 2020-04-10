В России повысили размер кредитов, по которым можно взять «каникулы»

Максимальный размер кредитов, по которым россияне могут взять кредитные каникулы, повысили в России. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.

Изначально отсрочку в платежах предлагали взять тем, кто имеет потребительский кредит до 250 рублей. Если речь идет об ИП, то кредит должен был быть не более 300 тысяч рублей. Размер ипотеки мог был быть не более полутора миллиона рублей.

10 апреля "ставки" повысили.

"Чтобы помочь в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет приостановить временно выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Мной подписано соответствующее постановление ", — заявил глава российского кабмина.

В документе размер кредитов зависит от региона. Так, в столице максимальный размер ипотеки, по которой можно взять кредитные каникулы, составил 4,5 миллиона рублей, в Подмосковье и Санкт-Петербурге — три миллиона рублей, в регионах — два миллиона рублей.