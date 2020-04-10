Набиуллина пообещала нормализацию цен на лимоны и имбирь

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цены на лимон и имбирь в ближайшем времени нормализуются. По ее словам, они не повлияют на уровень инфляции. Центробанк при этом фиксирует рост цен на востребованные продукты.

Также она отметила, что повышенный всплеск спроса на эти продукты является временным. При этом Набиуллина добавила, что имбирь не входит в данный момент в расчет потребительской корзины и его доля в потребительской корзине невысока. То же касается и лимонов. Именно поэтому цены на них на уровне инфляции не скажутся.

"Росстат не учитывает его [имбирь] в индексе инфляции, доля его в потребительской корзине не очень высокая. Доля лимонов тоже не очень высокая, и вклад в общий объем инфляции не очень большой", — отметила Набиуллина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на рост цен на лимоны, имбирь и чеснок обратили внимание в прокуратуре. Многие россияне используют их в качестве природных иммуностимулирующих средств в период распространения вирусных заболеваний. В ведомстве уже поручили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в ситуации.