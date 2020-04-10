Мексика договорилась с США и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Мексика пришла к соглашению с США по сокращению уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, он провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

В результате Мексика сократит объемы добычи на 100 тыс. баррелей в день. Это на 250 тыс. меньше, чем ожидалось. Обрадор заявил, что его страна не может пойти на большие сокращения. Чтобы компенсировать недостающие объемы, США пойдут на уступки и увеличат размер своих сокращений на 250 тыс. баррелей дополнительно.

"От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи", — заявил мексиканский президент.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на встрече стран-участниц ОПЕК+, прошедшей 9 апреля в формате видеоконференции, участники смогли договориться о поэтапном сокращении нефтедобычи. Все члены сообщества сократят свой объем производства на 23%. Ожидается, что эта вынужденная мера поможет справиться с самым глубоким нефтяным кризисом за последние десятилетия.