Уровень безработицы в мире может превысить 10% к концу 2020 года

Рейтинговое агентство Moody's составило прогноз по безработице в условиях распространения коронавируса. При условии дальнейшего ухудшения ситуации показатели могут вырасти не менее чем на 4%.

Согласно базовому сценарию, который учитывает текущую ситуацию, к концу года уровень безработицы в мире достигнет 6,5%. При этом к марту 2021 года показатели увеличатся еще на 0,2% - до 6,7%.

Составители прогноза отмечают, что нынешний кризис спровоцировал повсеместное замедление экономики, чего не происходило в другие сложные периоды.

"Это вызвало более быстрый, чем обычно, рост уровня безработицы и спровоцировало серьезные и масштабные кредитные шоки во многих секторах и регионах", — говорится в сообщении.

В случае если экономическая деятельность в мире продолжит замедляться, можно говорить о более высоких цифрах безработицы. При пессимистичном сценарии ее уровень может достигнуть 10,1% в декабре 2020-го и 10,6% в марте 2021-го.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россияне со статусом самозанятых смогут получить пособие по безработице. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.