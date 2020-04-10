Россия намерена сохранить позицию крупнейшего экспортера пшеницы

Россия планирует удержать позицию мирового лидера по экспорту пшеницы, заявляет пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.

Более того, ожидается наращивание показателей. Речь идет о намерениях поставить не менее 36 млн тонн зерна.

Этому заявлению предшествовал прогноз Министерства сельского хозяйства США, согласно которому объемы российского экспорта пшеницы снизятся с ожидаемых 35 млн тонн до 33,5 млн. Причинами этому указаны, во-первых, низкий темп поставок, который сегодня во многом связан с ситуацией по распространению коронавируса, во-вторых, установленные властями квоты на вывоз зерновых культур.

В то же время в российском Минсельхозе заявляют об открытии нового рынка на Ближнем Востоке, поставки на который помогут выполнить план.

"Переговоры на уровне глав аграрных ведомств в прошлом году стали прорывом в этом направлении и позволили расширить возможности сотрудничества — нам удалось открыть для отечественных экспортеров рынок одного из крупнейших потребителей пшеницы в Ближневосточном регионе", — цитирует пресс-служба Патрушева.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия отправила первую партию пшеницы в Саудовскую Аравию.