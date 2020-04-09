Страны ОПЕК договорились о снижении объемов нефтедобычи

На встрече стран - участниц ОПЕК+, прошедшей в четверг, 9 апреля, в формате видеоконференции, участники смогли договориться о поэтапном сокращении нефтедобычи.

Все члены сообщества сократят свой объем производства на 23%, причем

Саудовская Аравия и Россия - каждый на 2,5 млн баррелей в сутки,

Ирак-на 1 млн.

Общее сокращение в период с мая по июнь 2020 года составит 10 млн баррелей в день.

Ожидается, что эта вынужденная мера поможет справиться с самым глубоким нефтяным кризисом за последние десятилетия.

Зачем сокращать добычу

Глобальный спрос на топливо упал примерно на 30 миллионов баррелей в сутки, или на 30% от мировых поставок, поскольку пандемия коронавируса приостановила деятельность многих отраслей экономики и замедлила активность рынков.

Беспрецедентное - как говорят аналитики - сокращение на 10 млн баррелей в сутки не позволит быстро нормализовать рынок, поскольку большинство хранилищ на данный момент переполнены. То есть, некоторое время предложение будет превышать спрос.

Что дальше

Следующее слово - за странами, которые нефть добывают, но в ОПЕК не входят: масштаб кризиса требует привлечения всех производителей.

Сегодня переговоры проведут министры энергетики стран - участниц G20. Ожидается, что они смогут договориться о сокращении добычи нефти еще на 5 млн баррелей в сутки.

Для справки

Цены на нефть марки Brent, которые достигли 18-летнего минимума в прошлом месяце, торговались в районе $ 32 за баррель в четверг, вдвое ниже их уровня в конце 2019 года.