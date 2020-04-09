Страны ОПЕК договорились о снижении объемов нефтедобычи

На встрече стран - участниц ОПЕК+, прошедшей в четверг, 9 апреля, в формате видеоконференции, участники смогли договориться о поэтапном сокращении нефтедобычи.
Все члены сообщества сократят свой объем производства на 23%, причем
Ожидается, что эта вынужденная мера поможет справиться с самым глубоким нефтяным кризисом за последние десятилетия.
Глобальный спрос на топливо упал примерно на 30 миллионов баррелей в сутки, или на 30% от мировых поставок, поскольку пандемия коронавируса приостановила деятельность многих отраслей экономики и замедлила активность рынков.
Беспрецедентное - как говорят аналитики - сокращение на 10 млн баррелей в сутки не позволит быстро нормализовать рынок, поскольку большинство хранилищ на данный момент переполнены. То есть, некоторое время предложение будет превышать спрос.
Следующее слово - за странами, которые нефть добывают, но в ОПЕК не входят: масштаб кризиса требует привлечения всех производителей.
Сегодня переговоры проведут министры энергетики стран - участниц G20. Ожидается, что они смогут договориться о сокращении добычи нефти еще на 5 млн баррелей в сутки.
Цены на нефть марки Brent, которые достигли 18-летнего минимума в прошлом месяце, торговались в районе $ 32 за баррель в четверг, вдвое ниже их уровня в конце 2019 года.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.