Пивовары выступили за ускорение легализации онлайн-торговли

Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции обратился к правительству с письмом, с котором изложена просьба разрешить продажу пивоваренной продукции в интернете. Представители организации называют принятие соответствующего закона насущной необходимостью.

В качестве успешных примеров пивовары указывают положение дел в таких странах, как Франция, США, Сингапур и других, где нет никаких ограничений на продажу алкоголя онлайн. Авторы идеи отмечают, что успешное существование рынков доказывает, что возможно создать такой механизм, который позволит производить продажу только в разрешенные часы и только совершеннолетним. Кроме того, государство выиграет от такого закона, так как будет обеспечено гарантированное поступление в бюджет акцизов.

Производители пива оказались в сложной ситуации

Пивовары также обращают внимание, что, несмотря на существующий запрет на продажу алкоголя онлайн, некоторые недобросовестные продавцы его нарушают, распространяя товары через соцсети.

Из-за распространения коронавируса, которое привело к закрытию баров и кафе, производители пива оказались в очень сложной ситуации. Продажи в магазинах не позволят им покрыть все расходы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России зафиксировали рост продажи водки, пива и виски.