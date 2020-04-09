Эксперт: чтобы поддержать бизнес, нужно всем выплатить МРОТ

Основной поддержкой бизнеса сейчас будет не освобождение от налогов на длительный период, а массовая выплата минимального размера оплаты труда всем россиянам. Это позволит избежать увольнений и сохранить работоспособность бизнеса.

В этом уверен заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

"Первое — МРОТ всем. Потому что это просто позволяет сохранять занятость без всяких увольнений. Второе — нужно проработать вопрос компенсации наиболее пострадавшему бизнесу именно постоянной части затрат, которые у них есть. У нас есть, как известно, переменные и постоянные затраты: те, которые привязаны к объемам производства, и те, которые в любом случае идут. Вопрос должен стоять именно о компенсации постоянной части затрат, а не просто каких-то других вещей", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что МРОТ необходимо выплатить всем, не разбираясь, кто какой доход получает. Это позволит бизнесу остаться на плаву. Когда ситуация стабилизируется, с высокодоходного бизнеса уплаченные им суммы можно будет удержать.

А вот отменять налоги надолго — плохая идея, считает Сальников. Он уверен, что если дать налоговые каникулы некоторым предпринимателям, то другие начнут "переквалифицироваться", чтобы сознательно уйти от налогов.